Mutlu kadınların birinci tercihi

Native Base yenilikçi yapısı ve markasının güveniyle Salon Bakım ve Düzleştirici Bakım ürünlerini çok yakında vitrine çıkarmayı planlıyor. Sağlık dostu iki yeni ürününden ilki Salon Bakım ürünü yıpranmış saçlar için kuaför salonlarında uygulatabileceğiniz hızlı ve etkili çözümdür. Geliştirilmiş özel formülü bakım öncesi ve sonrası için başvurulabilecek ve kısa sürede etkisini göreceğiniz mucizevi bir üründür. İkinci yeni ürün Düzleştirici Bakım ise formülündeki argan özünün hoş kukusunu hissettirirken içeriğindeki E vitamini, fenoller, karotenler, skualen ve yağ asitleriyle saçınızı besler. Kesinlikle formaldehit içermeyen geliştirilmiş formülü sayesinde güvenle kullanabilirsiniz. Düzleştirici Bakım ürünü kullanıcılarına silver ve silver içermeyen formül ile iki farklı seçenek sunmaktadır.

Her Kadının hayali sağlıklı ve bakımlı saçlara sahip olmakla birlikte doğallığın ve eşsiz güzelliğin sırrı kaliteli makyaj ürünleridir. Native Base makyaj ürünleriyle de çok kısa zamanda kadın ruhunun aynası olmuş, adından söz ettirmeyi başarmıştır.