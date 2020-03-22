HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya’nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli Astsubay Y.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Dilek Kaya’ya ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Açık olan kapısından eve giren polis ekipleri, Y.Ç’yi Dilek Kaya’nın cansız bedeni önünde buldu. Katil zanlısı Y.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dilek Kaya’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Dilek Kaya’nın kardeşi Mutlu Kaya da, yine erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Başsavcılık duyurdu: Bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktıBaşsavcılık duyurdu: Bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
Mutlu Kaya mutlu kayanın ablası ses yarışması cinayet dilek kaya

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Miraç Kandili mesajları

Miraç Kandili mesajları

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Kısa, resimli, uzun ve orijinal kandil mesajları

Diğer Haberler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan koronavirüs açıklaması: Bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı

Başsavcılık duyurdu: Bir katibin koronavirüs testi pozitif çıktı

65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar

65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme rehberi

Bakanlıktan koronavirüs bilgilendirme rehberi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Karantinadaki yakınını göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı! Böyle götürüldü

Böyle götürüldü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara koronavirüs uyarıları: Dışarı çıkmayın

İstanbullulara koronavirüs uyarıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.