"Mutlu kent"in turizminde kalite artırılacak

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, turizm alanında kalitenin artırılması hedefleniyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Sinop'ta, "2023 Turizm Eylem Planı" için oluşturulan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak "Mutluluğa ortak olun" kampanyasını hayata geçiren komisyon, plan çerçevesinde ikinci adım olarak kente gelen ziyaretçilere yönelik memnuniyet araştırması yapacak.

Üç dönemde yapılacak anket çalışmasından çıkacak sonuca göre kent turizmine yönelik yeni yol haritası çizilecek.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de yer aldığı komisyonun, kent turizmi adına önemli çalışmaları hayata geçireceğine inandığını söyledi.

"Mutluluğa ortak olun" kampanyasını çok önemsediklerine işaret eden Çobanoğlu, bu ve benzeri adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.