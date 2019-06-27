HABER

Mutlu kentten "mutluluğa ortak olun" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'a daha fazla ziyaretçi çekebilmek amacıyla "Mutluluğa ortak olun" sloganıyla kampanya başlatıldı - Yaz sezonunu kapsayacak şekilde hazırlanan kampanya çerçevesinde "En mutlu kent Sinop" teması ile ülkenin farklı yerlerinde tanıtım faaliyetleri yürütülecek

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı il olan Sinop'ta, valilik öncülüğünde "Mutluluğa ortak olun" sloganıyla hazırlanan kampanya ile ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Sinop Valiliği ve diğer paydaşların katkılarıyla hazırlanan Turizm Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan komisyon, çalışmalarına başladı.

32 başlıktan oluşan ve 2022 yılında tamamlanması öngörülen plan dahilinde kente daha fazla ziyaretçi çekebilmek amacıyla hazırlanan "Mutluluğa ortak olun" kampanyası hayata geçirildi.

Kentteki bir otelde tanıtımı yapılan kampanya çerçevesinde, "Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop" teması farklı mecralarda vurgulanarak farkındalığın artırılmasına çalışılacak.

Açık hava reklamlarının etkin kullanılacağı kampanyada, konaklama ve yeme içme tesislerine tanıtıcı materyaller, kampanya logolu bayraklar ve görünürlüğün artırılmasına yönelik dükkanlara kampanya logolu çıkartmalar dağıtılacak.

Yaz boyunca farklı dönemlerde düzenlenecek sürpriz etkinliklerle hedef grupların farkındalığı artırılacak.

- Ankara'da 10 merkezde tanıtım yapılacak

Yaz sezonu boyunca devam edecek kampanya süresince özellikle Ankara'da 10 merkezde tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Metro istasyonları, toplu taşıma araçları, üst geçitler ve köprü geçişlerine "Mutluluğa ortak olun" sloganının yer aldığı reklam materyalleri asılarak, Başkentte yaşayanlarda farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

Ayrıca sosyal medya üzerinden farklı içerikte paylaşımlar yapılarak geniş kitlelere ulaşılmaya gayret gösterilecek.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendiJuventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi
Hacı adaylarına Ulucami’de seminerHacı adaylarına Ulucami’de seminer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kampanya mutluluk sinop turizm

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Doğu'nun Efes'i; Dara görenleri büyülüyor

Köylüler oraya zindan diyor! Dünyada 4, Türkiye'de 2 tane var

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Muğla'da 3,4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası!

Eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.