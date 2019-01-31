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Mutlu olmalarına karlı bir tepe ile kızakları yetiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı sonrası etkili olan güneşli havayı fırsata dönüştüren onlarca çocuk, tahta ve plastik borulardan yaptıkları kızaklarla gönüllerince kayak yaptı.

İlçenin İkizler Mahallesi'nde yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar, aile büyüklerinin yardımı ile yaptıkları kızaklarını alarak karlı tepelere akın ediyor.

Tahta ve plastik borulardan kızak yapıp eğleniyorlar

Tahtadan yaptıkları kızakların karda daha hızlı gitmesi için altına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca mahalledeki tepeye tırmanıp, kayıyor.
Mahalle sakinleri ise hem çocukların bu mutlu anlarını izleyerek stres atıyor hem de kayakta başarılı olan çocuklar için alkış çalarak destek oluyor.
Çocuklardan Abdulkadir Hazar, kızakla kaymanın çok eğlenceli ve keyifli olduğunu söyledi.

'TATİLİMİZİ GÜZEL DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA KAYAK YAPIYORUZ'

'TATİLİMİZİ GÜZEL DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA KAYAK YAPIYORUZ'
Havanın güzel olduğu her gün kızakla kaydıklarını belirten Hazar, "Kızaklarımızı babalarımızın ve ağabeylerimizin yardımıyla tahta ve boru kullanarak yapıyoruz.
Tatilimizi güzel değerlendirmek amacıyla kayak yapıyoruz. Böylelikle zamanımız çok keyifli geçiyor." dedi.
Mahalle sakinlerinden Muhammed Şahin ise büyüklerin, çocukların kızak keyfini izleyerek sevinçlerine ortak olduğunu kaydetti.

'ORTAYA ÇOK RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKIYOR'

'ORTAYA ÇOK RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKIYOR'
Bazen mahallede çektikleri videoları internete yüklediklerini ve çok ilgi çektiğini ifade eden Şahin, "Mahallede çocukların fazla sosyal aktivite imkanı bulunmuyor. Kayak yapan çocukların büyük kısmı öğrenci.
Kayak yaparak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bazen büyüklerde onlara eşlik ediyor. Ortaya çok renkli görüntüler çıkıyor" diye konuştu.
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Van kızak kayak keyfi Çocuk

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