HABER

‘Mutlu Pazar’ operasyonuna 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Antalya’da semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdanlarını, telefonlarını ve değerli eşyaların çalınmasına yönelik düzenlenen ’Mutlu Pazar’ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Antalya’da semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdanlarını, telefonlarını ve değerli eşyaların çalınmasına yönelik düzenlenen ’Mutlu Pazar’ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. ’Mutlu Pazar’ ismiyle yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 ayrı adreste 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarına yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, esrar maddesi, 2 adet kurusıkı tabaca, hırsızlık yoluyla çalınan telefonlar ve suçta kullandıkları kıyafetler ele geçirildi.
Şüphelilerin çok sayıda “Hırsızlık” ve “Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık” suçlarından suç kayıtlarının olduğu, şüphelilerden A.A. ve T.L.’nin bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının ve aranmalarının olduğu, diğer şüphelilerin de aynı tür suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
2 zanlı işlemlerinin ardından ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken 6 şahıs cumhuriyet başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Esenyurt’ta fabrikada gıda zehirlenmesiEsenyurt’ta fabrikada gıda zehirlenmesi
Paralarını alamayan işçiler, vince çıktıParalarını alamayan işçiler, vince çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.