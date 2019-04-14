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Mutlu şehir Sinop 1 milyon turist hedefini büyüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'a, bu sezon gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun: - "2019 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu şehri olarak belirlenen, geçen yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'a, bu sezon gelen ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

Anadolu'nun Kuzey'deki uç noktası Sinop, denizi, uzun kumsalları, Hamsilos Tabiat Parkı, Tatlıca Şelaleri gibi doğal güzellikleriyle öne çıkarken Tarihi Sinop Cezaevi, kazıları süren Balatlar Yapı Topluluğu ve kaya mezarlarıyla da dikkati çekiyor.

Sinop turizminin lokomotifi Tarihi Sinop Cezaevi, "Anadolu'nun Alkatrazı" olarak nitelendiriliyor ve Türkiye'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösteriliyor.

Geçmişi 2 bin 300 yıl önceye dayanan ve kazı çalışmalarının devam ettiği Balatlar Yapı Topluluğu ise inanç turizmi açısından sadece Sinop değil bölge için gelecek vadediyor.

Yeni turizm sezonunda kente gelen ilk turist kafilesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ve turizmciler tarafından, özel bir tesiste çiceklerle karşılandı.

Turistlerle sohbet eden Tosun, kent hakkında bilgi verdi.

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un her geçen yıl ziyaretçi sayısını artıran bir kent olduğuna işaret etti.

Geçen yıl 1 milyon turist hedefine ulaştıklarını hatırlatan Tosun, "2019 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah güzel bir yaz sezonu geçireceğiz. İlk turist kafilesi geldi. Umarım devamı da gelir. Çünkü hem ülkemiz, hem Sinop bunu hak ediyor." diye konuştu.

Kente gelen turistler ise Sinop'un doğasını ve tarihi mekanlarını merak ettiklerini, sahil kenti Sinop'ta taze ve lezzetli balık yiyeceklerini ifade ettiler.

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