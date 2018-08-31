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"Mutlu şehir" Sinop 300 bin turistle rekor kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve geride kalan bayram süresince 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, turizmciler kentte yaşanan yoğunluktan mutlu - İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun: - "Bayram tatilinde kentimize giriş yapan araç sayısı 270 bin olarak ölçüldü. Bu ilimiz adına tarihi bir rekor" - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya: - "Yaz sezonunun son bölümünde bayram tatiliyle de birlikte yaşanan turizm hareketliliği bizleri son derece memnun etti"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve geride kalan bayram süresince 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, ziyaretçi sayısındaki artış turizmcileri memnun etti.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Sinop'ta, kenti ziyaret edenlerin sayısının yıl sonu itibarıyla 1 milyonu aşması bekleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 900 bin ziyaretçi ağırlayan kentin özellikle yaz sezonunun son iki aylık diliminde yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sinop'un bölgenin en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğine işaret eden Tosun, "Kurban Bayramı tatilinde kentimize giriş yapan araç sayısı 270 bin olarak ölçüldü. Bu ilimiz adına tarihi bir rekor." dedi.

Gösterilen ilgi kadar gelen misafirlerin memnun edilmesinin önemine dikkati çeken Tosun, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bazı sıkıntılarımız olduğu bir gerçek. Konaklama noktasında henüz istediğimiz yerde değiliz. Rekabet gücünü artıracak yeni işletmelere ihtiyacımız var. İlimize mutlaka yeni oteller kazandırılması gerekiyor. Bunun yanında artık iyi bir turizm planlamamız olmalı. Çünkü evet ziyaretçi sayımız giderek artıyor ama insanları memnunun kılamazsak bunun böyle devam edeceğinin garantisi yok. Onun için yeni yatırımlar, yeni planlamalara ihtiyaç var."

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya ise bayram tatilinde rekor seviyede ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını anımsatarak, "Turizm sektörü olarak bizim adımıza mutluluk verici. Yaz sezonunun son bölümünde bayram tatiliyle de birlikte yaşanan turizm hareketliliği bizleri son derece memnun etti. Bunun devamının getirilmesi noktasında herkese düşen önemli görevler var. Sadece 3-4 ay değil bu hareketliliği yıla yayabilirsek çok daha güzel olacaktır." ifadesini kullandı.

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