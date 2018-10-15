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"Mutlu şehir" Sinop inanç turizminde hedef büyütüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Yıllık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'ta, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un kente yapacağı ziyaret, inanç turizminin geliştirilmesi noktasında bir fırsat olarak görülüyor - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya: - "Sinop'u Sümela Manastırı ve Ayasofya gibi inanç turizminin önemli merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Sayın Bartholomeos'un kentimize yapacağı ziyaret ile bunun ilk adımlarını atmış olacağız"

SİNOP (AA) - Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un şehre yapacağı ziyaretle inanç turizminde hedefini büyütmek istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde çok sayıda tarihi mekanı bulunduran Sinop'ta, özellikle dokuz yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği ve birçok tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı Balatlar Yapı Topluluğu'nun inanç turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Balatlar Yapı Topluluğu'nda düzenlediği basın toplantısında, şehrin var olan turizm potansiyelini genişletmek istediklerini söyledi.

İçerisinde bulundukları Balatlar Yapı Topluluğu'nun 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğuna işaret eden Kaya, söz konusu yapının bir dönem kilise olarak da kullanıldığını anımsattı.

Kaya, yapıdaki kazı çalışmalarında Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları ve kilise kalıntılarına rastlanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz kentimizin bu değerlerinin inanç turizmine katkı sunması arzuluyoruz. Sadece yaz dönemlerinde deniz ve kum ile turizmde bir yerlere gelmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla Sinop'u Sümela Manastırı ve Ayasofya gibi inanç turizminin önemli merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Sayın Bartholomeos'un kentimize yapacağı ziyaret ile bunun ilk adımlarını atmış olacağız. Balatlar Yapı Topluluğu ile Aziz Fokas Kilisesi'nde Sayın Bartholomeos incelemelerde bulunacak. Kendisinin yapacağı bu ziyaretler umuyorum ki gelecek adına çok faydalı olacaktır."

Kaya, inanç turizminin dünya genelinde son yıllarda yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Yılın tamamında insanlar kendileri için özel olan mekanları ziyaret edebiliyorlar. Böylelikle turizm iki veya üç ayla kısıtlı kalmıyor. Bizim de Sinop olarak hedefimiz bu olmalı." ifadelerini kullandı.

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Balatlar Yapı Topluluğu Fener Rum Patriği Bartholomeos Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya

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