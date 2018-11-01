'Mutlu Şehir' Sinop, İstanbul'da tanıtılıyor

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL, Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop'u, 1- 4 Kasım tarihleri arasında 'Sinop Tanıtım Günleri’nde ağırlıyor.

Adını eski bir Yunan tanrıçasından alan Sinop, aynı zamanda Karadeniz’in tek doğal limanının bulunduğu şehir olma unvanını taşıyor. Dünyada güneşin denizden doğup denizden battığı 11 şehir arasında adı geçen Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 ve 2016 yıllarında iki kere Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nda elde edilen 77,7’lik 'mutluyum' oyu ile 'En Mutlu Şehir' unvanı da elinde bulunduruyor.

Birçok doğal güzellikleri de sınırlarında barındıran ve adeta bir açık hava müzesi sayılan Sinop, tarihi, doğası ve yöresel lezzetleriyle 1-4 Kasım'da İstanbul'da ağırlanıyor. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek '5. Sinop Tanıtım Günleri' Türkiye’nin en mutlu şehrini yakından görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Etkinlik kapsamında 1 milyon kişinin stantları ziyaret etmesini beklediklerini ifade eden Sinop Dernekleri Federasyonu (SİNDEF) Genel Başkanı Engin Kırmızıgül, "Bu sene 5. Sinop Tanıtım Günleri'ni düzenliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü 1 milyona yakın insanın ziyaret etmesini bekliyoruz. Tüm Sinop belediyeleri, valiliğimiz, spor kulübümüz, ticaret odamız ve oradaki kültürel anlamda faaliyet gösteren derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve SİNDEF'imizle birlikte bu etkinlik düzenleniyor. Yöresel ürünler stantlarımız, bunun yanında Sinop'un yöresel yemeklerinin ikram edildiği stantlarımızla tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.