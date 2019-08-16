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"Mutlu şehir" Sinop'ta bayram turizmi mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Sinop, Kurban Bayram tatilinde yaklaşık 400 bin kişiye ev sahipliği yaptı - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: - "Yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik başta olmak üzere bazı alanlarda sıkıntılar yaşanmış olsa da genel anlamda güzel bir bayram süreci geçirdik"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırladı.

Bayram süresince konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı kentte, Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ile Hamsilos Tabiat Parkı, en çok ziyaret edilen turizm merkezleri oldu.

Tatilcilerin uzun araç kuyrukları oluşturduğu kente İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre bayram süresince 153 bin araç giriş yaptı.

Ziyaretçi akınına uğrayan "mutlu şehir"de çok sayıda tatilci de konaklama tesislerinde yer bulamayarak yakın kentlere gitmek zorunda kaldı.

- "400 bin rakamı çok önemli"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok yoğun bir bayram tatili sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

Tatil süresi kısa olmasına rağmen kente ziyaretçi akını olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, aşırı kalabalık nedeniyle hizmet noktasında bazı sıkıntıların yaşandığına işaret etti.

Çobanoğlu, Sinop'un artık her tatil döneminde insanların tercihleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik başta olmak üzere bazı alanlarda sıkıntılar yaşanmış olsa da genel anlamda güzel bir bayram süreci geçirdik. Konaklama tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tahminlerimize göre 400 bin civarında kişiye ev sahipliği yaptık. Sinop için bu önemli bir rakam. Ancak biz bu rakamlara sadece bayram süreçlerinde değil sezonun genelinde ulaşmak istiyoruz."

Hedeflerinin kente gelenlere daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu aktaran Çobanoğlu, çok fazla eksikliklerin bulunduğunu, gelecek adına sorunların çözümü noktasında acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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bayram tatili Mutlu Şehir sinop

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