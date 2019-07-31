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"Mutlu şehir" Sinop'ta otelcilerin yüzde 90 doluluk sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri memnun etti - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: - "Yaz sezonunun geri kalan bölümünde daha iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra uzun sahilleri, temiz denizi ve milli parklarıyla son yıllarda tatilcilerin gözdesi haline gelen Sinop'ta yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde turizmde yıldızı parlayan kentte konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Temmuzda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ları bulduğuna işaret eden Çobanoğlu, "Yaz sezonunun geri kalan bölümünde daha iyi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Otelcilerin doluluk oranlarından memnun olduğunu belirten Çobanoğlu, "Ülkemizde henüz yüzde 70'leri bulabilen tatil yöreleri var. Diğer bölgelere göre iyi durumdayız." diye konuştu.

Çobanoğlu, yüzde 100 doluluk oranı hedeflerine ise ağustosta ulaşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

- "Daha iyi olacağız"

Sinop'un her geçen yıl turizm alanında gelişmeye devam edeceğine inandığını anlatan Çobanoğlu, "Daha iyi olacağız. Hatta yaz sezonu sonuna kadar ziyaretçi sayımız artacaktır. Gelecek yılla beraber ise kalitemizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Sinop insanlara farklı alanlarda tatil seçenekleri sunabilen bir kent." ifadelerini kullandı.

Çobanoğu, kentte devlet kurumlarına ait çok sayıda misafirhane bulunduğunu, bunlarda da yüzde 90'lara varan doluluk yaşandığını sözlerine ekledi.

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Ahmet Çobanoğlu doluluk Mutlu Şehir otel sinop turizm

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