'Mutlu şehir' Sinop'ta tatilci patlaması

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- 'KARADENİZ'in Bodrum'u' diye adlandırılan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları sonuç verdi. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, arife ve bayramın ilk iki günü kente 105 bin aracın giriş yaptığını belirterek 50 bin olan merkez nüfusun 100-150 bine çıktığını söyledi. Kent merkezine gelen tatilciler araçlarıyla yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili için 'Mutlu şehir' temasıyla yapılan tanıtım çalışmaları karşılığını verdi. Kent merkezi nüfusu yaklaşık 50 bin olan Sinop'ta tatilci akını yaşandı. Arife ve bayramın ilk iki günü Sinop'a 105 bin aracın giriş yaptığı belirtildi. Bölgedeki yerli turistler bayram tatillerini geçirmek için 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop'u seçti. Otellerdeki doluluk oranını yüzde 100'a ulaştığı belirtilirken yaşanan yoğunluk kent içindeki trafiğe de yansıdı. Özellikle kent merkezine gidiş istikametinde yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih, Sakarya, İskele, Gazi Caddeleri ile Uğur Mumcu Meydanı güzergahında trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşların park yeri bulma sıkıntı yaşadıkları belirtilirken alışverişin hareketlenmesi ise esnafın yüzünü güldürdü.