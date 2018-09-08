"Mutlu şehir" Sinop'ta yeni hedef inanç turizmi

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'ta yeni hedef inanç turizmini geliştirilerek turizm hareketliliğini 12 aya yayabilmek.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde Balatlar Yapı Topluluğu, 1214'de Selçuklu Devleti tarafından inşa edilen Alaaddin Keykubat Cami, Seyit İbrahim Bilal Hazretleri Türbesi gibi çok sayıda tarihi mekan bulunduran Sinop'ta, inanç turizminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların artık sadece deniz ve kuma bağlı bir tatil anlayışı olmadığını söyledi.

Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında tarihi cezaevinin geldiğine işaret eden Kaya, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaya, kentin yine hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktığını vurgulayarak şöyle devam etti: