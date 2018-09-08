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"Mutlu şehir" Sinop'ta yeni hedef inanç turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'ta, yaz sezonunda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun tüm yıla yayılması hedefleniyor - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya: - "İnanç turizmi dünyada artık çok yaygın, Sinop geçmişte farklı topluluklara ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. O insanların kendi bayramları ve özel günlerinde buraya gelmelerini sağlayabilirsek ülke olarak kazançlı çıkan biz oluruz"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Sinop'ta yeni hedef inanç turizmini geliştirilerek turizm hareketliliğini 12 aya yayabilmek.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde Balatlar Yapı Topluluğu, 1214'de Selçuklu Devleti tarafından inşa edilen Alaaddin Keykubat Cami, Seyit İbrahim Bilal Hazretleri Türbesi gibi çok sayıda tarihi mekan bulunduran Sinop'ta, inanç turizminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların artık sadece deniz ve kuma bağlı bir tatil anlayışı olmadığını söyledi.

Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinin başında tarihi cezaevinin geldiğine işaret eden Kaya, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaya, kentin yine hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Her ne kadar konaklama sıkıntımız devam etse dahi insanlar Sinop'a gelmeye devam ediyorlar. Bizim artık bu noktada deniz ve kum dışında insanlara yeni bir şeyler vermemiz gerekiyor. İşte burada inanç turizmi çok önemli bir yer tutuyor. Nasıl ki Ramazan ve Kurban bayramları ülke içinde bir hareketlilik yaratıyorsa diğer toplumların da bayramları ve özel günleri var. İnanç turizmi dünyada artık çok yaygın, Sinop geçmişte farklı topluluklara ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. O insanların kendi bayramları ve özel günlerinde buraya gelmelerini sağlayabilirsek ülke olarak kazançlı çıkan biz oluruz. Bizim inanç turizmini geliştirerek o insanları buraya çekmemiz gerekiyor. Her turist bu ülke için döviz getirisi demektir. Karlı çıkan bizim ülkemiz olacaktır."

Balatlar Yapı Topluluğu'nun gelecek yıl kent turizmine katkı sunmasını beklediklerini ifade eden Kaya, "Söz konusu yapı Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bulgular bize sunuyor. Kazı çalışmalarında çok önemli eserler ortaya çıkarıldı. Burası aynı zamanda bir dönem kilise olarak da kullanılmış. Kazı çalışmalarının tamamlandığı alanların gelecek yıl ziyarete açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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