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  4. "Mutlu şehir" Sinop'un müzeleri 311 bin ziyaretçi ağırladı

"Mutlu şehir" Sinop'un müzeleri 311 bin ziyaretçi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:47 | Son Güncelleme

"Mutlu şehir" Sinop'un müzeleri 311 bin ziyaretçi ağırladı

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop'taki müzeler 2019 yılında 311 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Doğal ve tarihi yapısıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan kentte bulunan müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentte, 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi 290 bin kişi ile en çok ziyaret edilen müze oldu.

Sinop Etnografya Müzesi 12 bin 238, Arkeoloji Müzesi ise 8 bin 762 kişi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçiler, gezileri sırasında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde tarihi dokuyu inceleme fırsatı yakalarken, diğer müzelerde ise 10 binin üzerindeki tarihi eseri görme şansı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının müze ziyaretçilerinin sayısını her geçen yıl artırmak olduğunu belirtti.

Sinop'un doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir kent olduğunu ifade eden Tosun, "Ancak son yıllarda tarih turizmine yoğun bir ilgi var. Hedefimiz var olan sayıları hızlı bir şekilde artırmak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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