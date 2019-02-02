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Mutlu şehirde şok eden olay

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Mutlu şehir Sinop’ta ilk kez kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Mutlu şehirde şok eden olay

Mutlu şehir Sinop’ta ilk kez kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı. Polis araçlara zarar verenleri bulmak için çalışma başlattı.
Olay, Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak zarar verildi. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğunu gördü ve durumu polise bildirdi. Bazı araç sahipleri lastiklerini kendi imkanlarıyla değiştirmeye çalışırken bazıları ise lastikçi çağırdı.
Lastikleri patlatılan araç sahibi Ünal Demirel, "Sabah dışarı çıktım. Ben kendi arabamı fark etmedim. Mahalle sakinlerini fark ettim. Biraderim aradı. Diğer araçları gördüğünü söyledi. 2 tane benim evimin ilerisinde, 1 tane benim evimin yanındaki, bir de buradaki traktörün lastiğini kesmişler. Hastanenin oralarda da kesmişler. Yaklaşık duyduğumuza göre 15-20 tane arabanın lastikleri kesilmiş. Olay tahminen gece 22.00-23.00’dan sonra oldu” dedi.

"İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz”
"Hiç böyle bir şey ne görülmüş ne duyulmuş. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz biz” diyen Demirel şunları söyledi:
"Hiç böyle bir lastik olayıyla bugüne kadar karşılaşmadık. Traktörün lastiği bin 500 liranın üzerindedir tahminimce. Düşmanlık bana olsa başkasına neden olsun ki. Genel bir şey yani bu düşmanlıkla bir alakasını tahmin etmiyorum. Psikolojik veya değişik bir kişinin işi diye düşünüyorum. Çünkü bana düşman olan diğerlerini nereden tanıyacak veya hastanenin oralarda kesilmiş onları nereden tanıyacak yani. Benim öyle bir kasıtlı düşüncem yok, bilgim de yok. Öyle bir kişi de yok buralar da zaten bizim hasım olaraktan yani. Bundan sonra emniyetle bir çalışacağız. Artık emniyet ne derse artık ona göre bir talimat verecek. Biz de o sonuca göre takip edeceğiz olayı. Zaten garaj da benim. Evin yanında demir kapı var. Demir kapıdan girip yapmış."
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştırmalarına göre ülkenin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili Sinop seçilmişti.

Mutlu şehirde şok eden olay

Mutlu şehirde şok eden olay

Mutlu şehirde şok eden olay

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