"Mutlu şehrin" müzeleri 500 bin ziyaretçi ağırladı

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 yılı araştırmalarına göre ülkenin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili Sinop'taki müzeler, geçen sene 500 bin ziyaretçi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur ve güven kenti Sinop'un son yıllarda tarih ve kültür turizmi noktasında önemli aşamalar kaydettiğini söyledi.

"Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak bilinen Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile kentteki diğer müzelere giriş yapanların sayısının 2018'de 500 bine ulaştığını vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"Müzeler kentlerin tarihini yansıtan önemli mekanlardandır. Sinop bu anlamda şanslı bir kent. Özellikle tarihi cezaevi, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Bunun yanında arkeoloji ve etnografya müzelerimiz var. Onların da ziyaretçi sayıları her yıl artış gösteriyor. Şimdi hedefimiz 500 bin rakamını yukarılara çıkarmak. Tarihi cezaeviyle ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında farklı bir görüntüye kavuşacak. Dolayısıyla ziyaretçi sayısı artacaktır. Diğer iki müzemize de kolay ulaşım sağlanması için gerekli tüm adımları atıyoruz."

Tosun, Sinop'taki deniz ve doğa turizmine yenilerinin eklenmesi gerektiğini belirtti.

Kentteki müzelerin daha çok tanıtılması gerektiğini ifade eden Tosun, "Özellikle yaz aylarında müzelerimizin ziyaret edilmesini sağlamalıyız. Tarihi cezaevi, tanıtımlarla belli bir noktaya geldi. Bu yıl daha çok diğer iki müzemizin tanıtımlarına ağırlık vereceğiz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

