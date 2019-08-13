"Mutlu şehrin" otelleri doldu

"Bu durum artık Sinop adına bir klasik haline dönüştü. Yine bir bayram tatilinde konaklama tesislerimiz tamamen doldu. Uyarılarımızı dikkate almayarak rezervasyon yaptırmadan gelen çok sayıda kişi ise maalesef yer bulamadı. Sinop adına çok güzel bir bayram tatili geçiyor. Mutlu şehirde herkes şu an daha da mutlu. Turizmciler olarak bizler, esnafımız, gelen ziyaretçilerimiz, herkes mutlu."

Çobanoğlu, kent merkezinin yanı sıra şehrin tabiat parklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

