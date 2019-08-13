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"Mutlu şehrin" otelleri doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tüm konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu: - "Bu durum artık Sinop adına klasik haline dönüştü. Yine bir bayram tatilinde konaklama tesislerimiz tamamen doldu. Rezervasyon yaptırmadan gelen çok sayıda kişi ise maalesef yer bulamadı"

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konaklama tesisleri doldu.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle dikkati çeken Sinop'ta bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini Sinop'ta geçirmek isteyenler, kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik ve belediye ekipleri, yoğunluğu azaltmak amacıyla sık sık sürücüleri uyararak, kentin boş noktalarına yönlendirdi.

Özellikle kent merkezinde kalabalık oluşturan tatilciler, sahilleri de doldurdu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yaz döneminde konaklama tesislerinin ilk kez yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Bayram tatiliyle kente yoğun ziyaretçi akışı olduğunu vurgulayan Çobanoğlu, "Sinop gerçek anlamda bayram etti." dedi.

Kalabalığa rağmen trafik dışında herhangi olumsuzlukla karşılaşmadıklarını anlatan Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu durum artık Sinop adına bir klasik haline dönüştü. Yine bir bayram tatilinde konaklama tesislerimiz tamamen doldu. Uyarılarımızı dikkate almayarak rezervasyon yaptırmadan gelen çok sayıda kişi ise maalesef yer bulamadı. Sinop adına çok güzel bir bayram tatili geçiyor. Mutlu şehirde herkes şu an daha da mutlu. Turizmciler olarak bizler, esnafımız, gelen ziyaretçilerimiz, herkes mutlu."

Çobanoğlu, kent merkezinin yanı sıra şehrin tabiat parklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çobanoğlu Mutlu Şehir sinop

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