HABER

"Mutlu şehrin" tabiat parkları 457 bin ziyaretçi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

"Mutlu şehir" olarak bilinen Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda yapılan yatırımlarla cazibe merkezi konumuna gelen tabiat parkları, yılın 8 ayında 457 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı - DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit: - "Doğa harikası Sinop'ta tabiat turizmi gelecek yıllarda artarak devam edecektir"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - "Mutlu şehir" olarak bilinen Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda yapılan yatırımlarla cazibe merkezi konumuna gelen tabiat parkları, yılın 8 ayında 457 bin ziyaretçi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop'ta tabiat parkları, yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin bir ortamda doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk seçenekleri arasında yer aldı.

Doğal güzelliğiyle bölgede ön plana çıkan kentteki tabiat parkları, yaz sezonu süresince ziyaretçi akınına uğradı. Hamsilos Tabiat Parkı ile ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri ise en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'taki tabiat parklarının ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye sıralamasında ilk on içinde yer aldığını söyledi.

Söz konusu alanlara bakanlıklarınca son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Başyiğit, 2015 yılından itibaren her geçen yıl artarak devam eden ziyaretçi hareketliliği yaşandığını vurguladı.

- "Yıl sonu 500 bin barajını aşacağını tahmin ediyoruz"

Başyiğit, 2019 yılının geride kalan 8 ayında Sinop'taki tabiat parklarının 457 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ulaştığımız bu rakamlara göre yıl sonuna kadar 500 bin barajını geçeceğini tahmin ediyoruz. 2015 yılından bu yana sürekli artan bir rakam var. Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin yanı sıra iki yeni milli park ilan edilen bölge var. Çatak Kanyonu ile Akgöl. Buraların da turizme kazandırılmasıyla bu rakamın gelecek yıllarda daha da artacağını söylemek mümkün."

Sinop'un geleceği açısından tabiat turizminin önemine dikkati çeken Başyiğit, "Doğa harikası Sinop'ta tabiat turizmi gelecek yıllarda artarak devam edecektir. Gerze Sorgun ve Sarıkum koruma alanlarımız var. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu açıdan Sinop çok şanslı bir kent." diye konuştu.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Şehit oğlundan, düğününde halay çeken generallere teşekkürŞehit oğlundan, düğününde halay çeken generallere teşekkür
Silajlık mısırı soğuk hava vurduSilajlık mısırı soğuk hava vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa turizmi Hasan Başyiğit Milli Parklar sinop

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı

O iş adamı dehşet anlarını anlattı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.