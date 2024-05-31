HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Mutlu son masajı' görünce inandı, teminat için 50 bin lira slikon parası gönderdi! Eşine söyleriz deyince 170 bin lirasından daha oldu: 'Değişik fantezi özellikleri varmış'

'Mutlu son masajı' görünce inandı, teminat için 50 bin lira slikon parası gönderdi! Eşine söyleriz deyince 170 bin lirasından daha oldu: 'Değişik fantezi özellikleri varmış'

31.05.2024 12:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de yaşayan B.C. sosyal medyada gördüğü 'mutlu son masajı'na inandı. Gelmesi için anlaştığı kadın slikonlarının başına bir şey gelmesin diye 50 bin lira teminat parası istedi. Parayı gönderen B.C. kadın gelmeyince dolandırıldığını anladı. Parasını geri isteyince de 'ailen öğrenir' diyerek tehdit edildi. B.C. bu kez ailesi öğrenmesin diye kredi çekip 170 bin lira daha gönderdi.

'Mutlu son masajı' görünce inandı, teminat için 50 bin lira slikon parası gönderdi! Eşine söyleriz deyince 170 bin lirasından daha oldu: 'Değişik fantezi özellikleri varmış'

Tunceli’de sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, ‘teminat’ adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderen, dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen, ancak yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidi üzerine kredi çekerek 170 bin TL daha gönderen B.C.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Kocaeli ve Denizli’de gerçekleştirilen ‘Silikon’ operasyonunda şebekenin lideri M.K.’nin de aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına aldı. B.C., eşini aldatma yoluna gittiği için çok pişman olduğunu belirterek, “Param eksik olduğu için kredi çektim ve toplam 220 bin lira onlara yolladım” dedi.

1

50 BİN LİRA SLİKON TEMİNATI

Tunceli’de B.C. adlı erkek, sosyal medyada denk geldiği ‘Mutlu son masajı’ ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişilere kanarak, kendisiyle ilgilenecek kadınlarla görüşmesi sırasında göğüs ve dudak silikonlarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, ‘teminat’ adı altında parçalar halinde 50 bin TL gönderdi.

2

PARASINI İSTEDİ, ÜSTÜNE 150 BİN LİRA DAHA GÖNDERDİ

Kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayınca parasını geri isteyen B.C.'ye, yazışmaların ve ses kayıtlarının ailesine gönderileceği tehdidinden bulunularak tekrar para istendi. Bunun üzerine B.C., kredi çekerek şüphelilere 170 bin TL daha gönderdi. Şebeke üyelerinin o parayla yetinmeyeceğini anlayan B.C., polise giderek şikayette bulundu.

3

DOLANDIRICILIKLARI İFŞA OLDU

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden eskort ve masöz ilanı verdikleri, ilana koydukları yabancı uyruklu kişiler adına mağdurlara ulaşıp ‘kapora’ adı altında para alarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

4

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma sonunda belirlenen şüphelilerin Kocaeli ve Denizli’deki adreslerine eş zamanlı ‘Silikon’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, şebeke lideri M.K.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli’ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5

AYLIK 60 BİN LİRAYI AZ BULUNCA 'AYRILACAĞIM' DEMİŞ

Şüphelilerin 81 ilde faaliyet yürüttükleri ve bugüne kadar birçok kişiyi dolandırdıkları, bu yöntemle 2 yılda yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin birbirleriyle yaptıkları görüşmeler de kayıt altına alındı. Şebeke üyelerinden olan ve mağdurlarla telefonda görüşme yapan kadının aylık 60 bin lira aldığı, maaşını az bulduğu için işten ayrılacağını söylediği, bunun üzerine yeniden anlaşma yapılarak elde edilen gelirden yüzdelik pay verilmesi yönünde anlaştıkları belirlendi.

6

‘EŞİM VE ÇOCUKLARIMLA TEHDİT ETTİLER’

Başından geçenleri DHA’ya anlatan B.C., öncelikle eşini aldatma yoluna gittiği için çok pişman olduğunu ifade ederek, “Sosyal medyada gezinirken mutlu sonla biten masaj reklamına denk geldim. Biraz ilgimi çekti açıkçası. Reklama bir kere tıkladım. Sonra kendi WhatsApp uygulamasında mesaj sohbeti açıldı. Kendileriyle görüştüm, birçok bayan fotoğrafı attılar ve içlerinden bir kadını seçtim. Öncelikle düşük miktarda yapıyorlar.

7

"DEĞİŞİK FANTEZİ ÖZELLİKLERİ VARMIŞ"

Bin lira istendi, kendilerine yolladım. Geceliği 5 bin liraydı kabul ettim. Değişik fantezi özellikleri varmış, bunlardan bazılarını seçtim ve ücret arttı. Ondan sonra, ‘Bu bayan size gelirken normal bir şekilde gelmeyecek, birazcık riskli, bunların silikonları var. Göğsünde silikonları var, dudak silikonu var. Bunlara zarar gelirse bunların teminatı adı altında biz para alıyoruz sizden’ dediler.

8

"EKSTRALARLA 50 BİN LİRAYA ÇIKTI"

İlk olarak bunun için 7 bin 500 lira istendi, kabul edip gönderdim. Sonra ekstralar eklendi, 50 bin liraya kadar çıktı. Ben bir kısım daha ödedim. Kadın adresime gelmedi ve benden tekrar para istendi. Ben de göndermedim ve ‘Paramı geri istiyorum’ dedim. Bu sefer, ‘Biz eşinizi, çoluk çocuğunuzu biliyoruz. Onlardan ücreti alırız’ diyerek tehdit ettiler. Şaşırdım ve çok korktum. ‘Siz evlisiniz, eşiniz şu, çocuklarınız bu, görüşme kayıtlarını onlara atarız’ denildi" dedi.

9

'AİLE HAYATIMI SÜRDÜRECEĞİM'

Bu tehditten sonra benden tekrar para istendiğini anlatan B.C., "Kredi çektim ve toplam 220 bin lira onlara yolladım. Pişmanım, sonuna kadar pişmanım. Çünkü siz bu duruma kapılıyorsunuz. ‘Bin liradan ne olacak’ diyorsun. Ama bir bakıyoruz cebinizden 200 bin lira para gitmiş.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu durum herkesin başına gelebilir. Hem param gittiği için hem de eşimi aldatmayı seçtiğim için çok pişmanım. En iyisi hiçbir şeye bulaşmayacaksın. Düz bir aile hayatımı sürdüreceğim. Öbür türlü başına her şey gelebilir. Başka şeyler de gelebilirdi. Şebekenin çökertildiğini öğrendim. Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kısa sürede onları yakalamış, çok mutlu oldum. Kendilerini tebrik ederim. Ayrıca bana çok iyi davrandılar, ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrelerce yükseklikte! O ilde hortumMetrelerce yükseklikte! O ilde hortum
Oyunları bitmiyor! Eşi FETÖ'den tutuklanan şahıs eşinin yanına girmek için her yolu denediOyunları bitmiyor! Eşi FETÖ'den tutuklanan şahıs eşinin yanına girmek için her yolu denedi
'Sessiz katil' olarak biliniyor! Kafanızda görülen 4 belirtiye dikkat'Sessiz katil' olarak biliniyor! Kafanızda görülen 4 belirtiye dikkat
Anahtar Kelimeler:
Tunceli dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
''Kalıbının adamı değilmiş''

''Kalıbının adamı değilmiş''

Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"

Herkes bu iddiayı konuşuyor: "Sadece bu pazar 5 uçak dolusu İstanbul'a geliyor"

Müge Anlı deliye döndü 'Sen utanmadan nasıl geldin ahlaksız'

Müge Anlı deliye döndü 'Sen utanmadan nasıl geldin ahlaksız'

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! "Ben olsam emeklilere verirdim"

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası! "Ben olsam emeklilere verirdim"

Oyunları bitmiyor! Eşi FETÖ'den tutuklanan şahıs eşinin yanına girmek için her yolu denedi

Oyunları bitmiyor! Eşi FETÖ'den tutuklanan şahıs eşinin yanına girmek için her yolu denedi

'Sessiz katil' olarak biliniyor! Kafanızda görülen 4 belirtiye dikkat

'Sessiz katil' olarak biliniyor! Kafanızda görülen 4 belirtiye dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.