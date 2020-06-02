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Mutlu son: Riot Games Valorant'ı ücretsiz olarak yayınladı! (Valorant indirmesi nasıl yapılır?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Riot Games, Valorant isimli RPS oyununu sonunda herkese açtı. Valorant, kapalı beta testinin ardından ücretsiz olarak yayınlandı. Peki Valorant ücretsiz indirmesi nasıl yapılır? İşte detayları...

Mutlu son: Riot Games Valorant'ı ücretsiz olarak yayınladı! (Valorant indirmesi nasıl yapılır?)

Valorant, Riot Games tarafından 2020 yılına girdiğimiz ilk aylardan beri kapalı beta sürecindeydi. Fakat oyun kapalı beta sürecinde olmasına rağmen çeşitli rekorlara imzasını atmış, deyim yerindeyse 'daha yeni başlıyorum' demişti. PUBG ve Call of Duty gibi rakiplerinin ardından sıyrılması beklenen Valorant, 2 Haziran günü kabuğunu kırıp herkesin erişimine açılacaktı. Nitekim, takvimlerin 2 Haziran'ı göstermesiyle birlikte Valorant herkes için yayınlandı.

VALORANT ARTIK HERKESE AÇIK

League of Legends gibi bir yapımın yaratıcısı olan Riot Games, Valorant'ın kapalı beta sürecinin tamamlandığını açıkladı. Böylece oyun planlandığı gibi 2 Haziran tarihinde herkesin erişimine açıldı. Peki tamamen ücretsiz olan Valorant nasıl indirilir?

valorant ücretsiz indir

VALORANT ÜCRETSİZ İNDİRMESİ NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle bir Valorant hesabı açmanız gerek. Eğer hesabınız yoksa League of Legends'in üyelik açma sitesine gitmeniz ve bir üyelik açmanız gerekiyor.
  • LEAGUE OF LEGENDS'İN ÜYELİK AÇMA SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Sitede e-postanızı girin ve başla butonuna tıklayın.
  • Doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak girin ve devam edin.
  • Kendinize bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin. Kullanım koşullarını kabul edip ileri'ye basın. Karşınıza 'Her şey tamam mı? yazan bir ekran çıkacak.
  • Bu ekranın hemen altında bulunan 'hemen katıl' butonuna basınca üyeliğiniz açılmış olacaktır. Böylece bir Riot Games ID sahibi olacaksınız.
    Şimdi sıra Valorant'ı indirmeye geldi. Buraya tıklayarak Valorant'ın resmi internet sitesine gidin.
  • Aşağıda bulunan Download butonuna basın.
  • İndirilen dosyayı çalıştırın ve Valorant'ı kurun.
  • Az önce açtığınız Riot Games ID'iniz ile oyuna giriş yapın.
  • Artık her şey tamam, Valorant dünyasına hoş geldiniz.
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