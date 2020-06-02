Mutlu son: Riot Games Valorant'ı ücretsiz olarak yayınladı! (Valorant indirmesi nasıl yapılır?)

Valorant, Riot Games tarafından 2020 yılına girdiğimiz ilk aylardan beri kapalı beta sürecindeydi. Fakat oyun kapalı beta sürecinde olmasına rağmen çeşitli rekorlara imzasını atmış, deyim yerindeyse 'daha yeni başlıyorum' demişti. PUBG ve Call of Duty gibi rakiplerinin ardından sıyrılması beklenen Valorant, 2 Haziran günü kabuğunu kırıp herkesin erişimine açılacaktı. Nitekim, takvimlerin 2 Haziran'ı göstermesiyle birlikte Valorant herkes için yayınlandı.

VALORANT ARTIK HERKESE AÇIK

League of Legends gibi bir yapımın yaratıcısı olan Riot Games, Valorant'ın kapalı beta sürecinin tamamlandığını açıkladı. Böylece oyun planlandığı gibi 2 Haziran tarihinde herkesin erişimine açıldı. Peki tamamen ücretsiz olan Valorant nasıl indirilir?

VALORANT ÜCRETSİZ İNDİRMESİ NASIL YAPILIR?