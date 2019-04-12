Mutluluğu beklemek yerine mutlu olmaya karar verdi

20 yaşında yaz tatili için gittiği Almanya’da geçirdiği bir kaza ile ağır şekilde yaralanan Şeyma Avcı’nın mücadelesi duyanlara umut aşılıyor. 11 yıldan beri omurilik felci olan Şeyma Avcı, ilk başlarda zorlansa da hayatta mutluluğu beklemek yerine mutlu olmaya karar verdiğini ifade etti.

Almanya’da yaşayan Şeyma Avcı, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazanarak İstanbul’a taşındı. Üniversitedeki ilk senesini tamamladıktan sonra yaz tatilinde ailesini görmek için yeniden Almanya’ya döndü. Çok sevdiği bir arkadaşının ısrarına dayanamadığını dile getiren Şeyma Avcı “Şartlar uygun değildi. Ama arkadaşımın ısrarını da kıramadım. Ama yolda aracımız arızalandı. Tüm güvenlik önlemlerini aldım. Fosforlu yelek giydim, uyarı üçgenini koydum. Ama bilemeyeceğim bir şey oldu” dedi. Araç servisinin gelmesini arabada bekleyen Şeyma Avcı’nın aracına şerit ihlali yapan bir tır çarptı.

“Yeni hayatıma nasıl başlayacağımı bilmiyordum”

Yaklaşık 100 metre sürüklenen aracından çıktığında hayati tehlikesi vardı. Kazada beyin travması, omurilik yaralanması, kaburga kırıkları ve akciğer kanaması geçirdi. 1 aylık bir yoğun bakım sürecinin ardından hayatta kaldı. Hayatının geri kalan kısmına tekerlekli sandalyede devam etmesi gerekiyordu. “3 aylık rehabilitasyon sürecinde daha neler yaşadığımı bile algılayamadan tekerlekli sandalyeye adaptasyon sürecim başlamıştı” diyen Şeyma, yeni hayatına nasıl bir başlangıç yapacağını da bilmiyordu.