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"Mutluluğu yakalamanın yolu, duyguları dönüştürmekten geçiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

İnsanların günümüzde gerçek hislerini göstermekten çekindiğini söyleyen Duygu Dönüşüm ve Yaşam Koçu Seyhan Kuralı, duyguların dönüşümüyle birlikte mutluluk ve neşenin de artacağını söyledi.Hüzün ve neşenin aslında kardeş duygular olduğunu ifade eden Duygu Dönüşüm ve Yaşam Koçu Seyhan Kuralı, o anda yaşanan duygunun ne olduğunun farkına varmak gerektiğini ve duyguları baskılamak yerine dışa vurmanın önemli olduğunu ifade etti.İnsanların içinde bulundukları andaki duygularını fark edip dönüştürmeleri için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veren Kuralı, "Aslında duygularımızı bastırmayı o kadar uzun zaman önce öğrendik ki gerçek duygumuzun ne olduğunu ve nasıl hissetmemiz gerektiğini bilmiyoruz.

İnsanların günümüzde gerçek hislerini göstermekten çekindiğini söyleyen Duygu Dönüşüm ve Yaşam Koçu Seyhan Kuralı, duyguların dönüşümüyle birlikte mutluluk ve neşenin de artacağını söyledi.
Hüzün ve neşenin aslında kardeş duygular olduğunu ifade eden Duygu Dönüşüm ve Yaşam Koçu Seyhan Kuralı, o anda yaşanan duygunun ne olduğunun farkına varmak gerektiğini ve duyguları baskılamak yerine dışa vurmanın önemli olduğunu ifade etti.
İnsanların içinde bulundukları andaki duygularını fark edip dönüştürmeleri için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veren Kuralı, "Aslında duygularımızı bastırmayı o kadar uzun zaman önce öğrendik ki gerçek duygumuzun ne olduğunu ve nasıl hissetmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Kendi içimize yaptığımız yolculukta, duygularımızı hissedip anladığımızda onların adeta önümüze konmuş yön tabelaları olduğunu fark edebiliyoruz. Hangi duyguyu hissediyorsak o duygu kanalıyla kendinize ulaşabilirsiniz. Hissettiğiniz duygu utanç ise bu duygunun nereden kaynakladığını keşfetmelisiniz. Daha önce hangi zamanlarda bu benzer duyguyu yaşadığınızı fark ederseniz, zincirin bir halkasını kırmak gibi bir fırsat elde edersiniz" dedi.

"Duygularımızı yargılamadan kabullenmeliyiz"
’An’da yaşanan gerçek duygunun hissedilmesi için zihnin dinginleştirilmesi gerektiğini de dile getiren Seyhan Kuralı, şöyle devam etti:
"Hangi duyguyu hissettiğinizi fark etmenin yolu zihni dinginleştirmekten geçiyor. Zihni dinginleştirdiğinizde ve duygularınızı fark edip dönüştürdüğünüzde önünüzdeki bu sezgisel yol da neşeyle birlikte açılıyor. Duygular olumlu ve olumsuz hissettiren duygular olarak ikiye ayrılıyor. İyi hissettirmeyen duygular da aslında iyi duygulardır; çünkü özümüze giden yolculukta bize yol gösterirler. Duygularımızı yargılamadan kabullenmeliyiz. Bunların farkına varabilmek için aslında yapılması gereken şey ’Ben şimdi ne hissediyorum?’ sorusunu sormaktan geçiyor. Kendinizi fark edebilmek için sorabileceğiniz yegane sorulardan birisi de bu. Hissetmekten kaçtığımız için an’dan (şimdiden) kaçıyoruz, zihnimizi oyalıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, telefonla, televizyonla ilgileniyoruz. Bunların hiçbirisi aslında kendinizle ilgili değil. Kendinizi geliştirebilmek ve şu anı yaşayabilmek için 5 duyunuzla birlikte duygularınızı hissetmeye izin vermelisiniz. Bireysel farkındalığınızın en önemli adımı bu."

"Duygularınızı dönüştürebilmek için pek çok teknik var"
Duygunun ne olduğunu fark ettikten sonra bu duyguları dönüştürebilmek için önemli bir fırsat elde edildiğini de kaydeden Kuralı, bunun için duyguyu dışarı çıkartıp boşaltabilmek gerektiğinin altını çizdi.
Kuralı, "Hissettiğiniz duygu öfke, utanç, kızgınlık olabilir. Bu duyguları ifade ederek, ağlayarak, gülerek, yastığa vurarak, yazarak, çizerek, dans ederek, bir şekilde harekete geçerek dışarıya dökmeniz gerekiyor. Bu enerjiyi bir şekilde boşalttığınızda, üzüntüyü dışarı attığınızda arkasından neşenin gelmesi için bir alan açmış oluyorsunuz aslında. Duygusal dönüşüm de kendi kendine böylelikle sağlanmış oluyor. Bunları her zaman kişi kendi başına çözemeyebiliyor. O zaman mutlaka bir profesyonelden yardım alın. Duygularınızı dönüştürebilmek için pek çok teknik var. Hayatınızı bloke eden bastırılmış duygular dönüştüğünde yepyeni mutluluk kapılarını açmış oluyorsunuz" dedi.

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