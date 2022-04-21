Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? Mutluluk Zamanı filmi oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı hangi kanalda yayınlanacak?

Mutluluk Zamanı filminin başrollerinde daha önce Kiralık Aşk dizisinden tanıdığımız partnerler Barış Arduç ve Elçin Sangu yer almaktadır. İkiliyi bu sefer romantik komedi filmi olan Mutluluk Zamanı adlı yapımda görüyoruz. Filmi izleyenler dışında ilk defa izleyenlere Mutluluk Zamanı filmi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte Mutluluk Zamanı filmi hakkında merak edilenler...

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren 'mutluet.com.tr ' şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

MUTLULUK ZAMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Barış Arduç - Mert

Elçin Sangu - Ada

Cengiz Bozkurt - Tarık

Dila Bayrak

Levent Öktem

Nazlı Kar

Kerem Hakan Ilçin

MUTLULUK ZAMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutluluk Zamanı çekimlerinin bir kısmı Prens Adaları içerisinde yer alan Heybeliada'da gerçekleşti. 10 Kasım 2017 tarihinde izleyiciyle buluşan film, aynı zamanda İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde çekildi.

MUTLULUK ZAMANI HANGİ KANALDA?

Mutluluk Zamanı adlı sinema filmi bu akşam saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.



