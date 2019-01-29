Mutluluklarını peri bacalarında ölümsüzleştirdiler

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)-UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, evlenen çiftlerin albüm çekimlerinin stüdyosu haline dönüştü. Narman ilçesinde binlerce yıl önce oluşan peri bacalarında objektif karşısına geçen çiftlerden biri de Sidel ve Eray Keleş çifti oldu. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ikinci sınıf öğrencisi İzmirli Sidel Koyuncu ile aynı okulda İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde okuyan Oltulu Eray Keleş, nikah öncesi fotoğraf çekimi için peri bacalarına gitti. Genç çift, objektiflere burada verdikleri pozlar ile mutluluklarını ölümsüzleştirdi. Peri bacalarının çok güzel olduğunu söyleyen gelin Sidel Keleş, "Bu mutlu anımızın fotoğraflarını dünya harikası bir yerde çektirmek istedik. Buranın manzarası çok güzel" dedi.

