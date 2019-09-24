İş dünyasına teknolojiyle büyüyen Y ve Z kuşaklarının dahil olması ile iş değiştirmeler arttığı gözleniyor. Sola Unitas Academy kurucularından Umut Kısa, teknoloji sayesinde bilgiye daha hızlı erişebilmek, kariyeri daha rahat değiştirebilmenin yolunu açtığını belirterek, "Mutsuz çalışanlar kariyer atölyelerine yöneliyor. Bu noktada kariyer yönetimi ile ilgili atölye çalışmaları, seminerler, kurslar ve eğitimler yoğun ilgi görüyor" dedi.

İş dünyasında esnek çalışma saatleri, yarı zamanlı çalışmalar ve proje bazlı işler artık daha fazla ön planda olmaya başladığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, Y ve Z kuşağının çalışma hayatına dahil olmasıyla X kuşağına kıyasla daha çok sık iş değiştirdiği kaydediliyor. Yeni nesil çalışanlar, kariyer yaşamlarında birden fazla kez büyük değişimler de yapabiliyorlar.

Teknoloji sayesinde bilgiye daha hızlı erişebilmek, kariyeri daha rahat değiştirebilmenin yolunu açtığını belirten Sola Unitas Academy kurucularından Umut Kısa, "Kariyer ile mutluluk arasındaki gerçek bir ilişki olduğu bilinen bir gerçek. Çalışanların çoğu yaptığı işin ve aldığı ücretin onu ne kadar tatmin ettiğini sorguluyor. Mutsuz çalışanlar kariyer atölyelerine yöneliyor. Bu noktada kariyer yönetimi ile ilgili atölye çalışmaları, seminerler, kurslar ve eğitimler yoğun ilgi görüyor" dedi.