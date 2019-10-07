Mutsuz çocuk kalmasın dediler, 250 çocuğa oyuncak dağıttılar

Erzurum’da yardımsever bir grup arkadaş, "Mutsuz çocuk kalmasın” diyerek hazırladıkları proje kapsamında köy köy gezip 250 çocuğa oyuncak dağıttı.

Erzurum’da yaşayan Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni isimli 3 arkadaş, çocukların mutlu olabilmesini sağlamak için sosyal medyadan başlattıkları “Mutsuz çocuk kalmasın” projesiyle yardımseverlerle birlikte yüzlerce oyuncak topladı. Her hafta Erzurum’un bir köyünü ziyaret eden arkadaşlar şimdiye kadar 250 çocuğa oyuncak dağıttı.

Kendi imkanlarıyla topladıkları oyuncakları arabalarına dolduran Elif Yılmaz, Mutlu Gül ve Gökmen Gerni bu hafta ise Pasinler ilçesine bağlı Acı Mahallesi’ne gitti. 3 arkadaş, mahalledeki cami hoparlöründen oyuncak dağıtımı için çocuklara çağrı yaptı. Kısa süre sonra etraflarını saran çocuklara oyuncukları dağıtan arkadaşlar, engelli çocukları da unutmadı. Yardımsever arkadaşlar çocukların geleneksel oyunları öğrenmeleri için ise çocuklarla birlikte topaç ve misket oynadı.

Her hafta onlarca çocuğu mutlu etmek için seferber olan yardımsever arkadaşlar sosyal medya üzerinden “Mutsuz çocuk kalmasın” diyerek oyuncak yardımlarını bekliyor.