HABER

Mut’ta sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde son günlerde sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Mut ve Adana’nın Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bin 404 şişe etil alkol ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil alkol indirildiği bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.

Mut’ta sahte içki operasyonu

Mersin’in Mut ilçesinde son günlerde sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından Mut ve Adana’nın Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bin 404 şişe etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil alkol indirildiği bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 1 litrelik şişelerde 144 şişe etil alkol ile içki yapımında kullanılan 40 adet votka kiti (aroması), 20 adet malt kiti (aroması), 2 adet anason kiti (aroması) ele geçirildi. Mut Asayiş Büro ekipleri, etil alkollerin Adana’da bir ambardan yüklediğini, Silifke ilçesinde de bir tekel büfesine bin 260 şişe daha etil alkol indirildiğini tespit edince konuyla ilgili Adana ve Silifke Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Silifke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 260 şişe etil alkol ele geçirildi. Operasyonda kamyon şoförü ve tekel büfesi sahibi gözaltına alındı.

Mut’ta sahte içki operasyonu

Mut’ta sahte içki operasyonu

Mut’ta sahte içki operasyonu

Mut’ta sahte içki operasyonu

PARTNERÜnlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...Ünlü model ölümden döndü! Çürümeye başlayınca...
Mağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildiMağaralarda PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandıOğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.