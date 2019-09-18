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Mut’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçe merkez ve mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır 867 kilo kubar esrar, 7 adet içime hazır fişek tabir edilen esrar maddesi, 1 adet esrar içme düzeneği ele geçirildi.Şüphelilerden H.İ.

Mut’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Mersin’in Mut ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçe merkez ve mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır 867 kilo kubar esrar, 7 adet içime hazır fişek tabir edilen esrar maddesi, 1 adet esrar içme düzeneği ele geçirildi.
Şüphelilerden H.İ. ve M.Ş. tutuklandı, İ.K., C.T.F. ve M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mut’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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