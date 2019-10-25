Mützenich: Türkiye’nin NATO üyeliği sorgulanmalı

SPD’li Dreyer de Ankara’nın tutum değiştirmemesi durumunda ekonomik yaptırım uygulanmasını savundu.Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grup başkanı Rolf Mützenich, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Mützenich Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, "Hâlâ NATO'nun bir parçası olup olmadığını ve bir parçası olarak kalmak isteyip istemediğini herkes kendisi gözden geçirmeli. Bu Türkiye için de geçerli ve tam da Türkiye için geçerli" ifadesini kullandı.

NATO üyelerinin sadece değerleri paylaşmak değil devletler hukukuna riayet etmekle de yükümlü olduğunu belirten SPD'li politikacı, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi. Mützenich, "Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki işgali hiçbir şekilde meşru müdafaa ile gerekçelendirilemez. Türkiye'ye yönelik kuşkularım arttı ve bu sadece Rus hava savunma sistemlerini satın alması sonrası dönem için geçerli değil" dedi.