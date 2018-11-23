Muvazzaf askerlere 6 ilde FETÖ operasyonu (2)

7'Sİ MUVAZZAF, 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Haklarında yakalama kararı verilen 19 şüphelinin 12'sinin yakalandığı belirtilen açıklamada, bunların 6'sının görevlerine devam eden astsubay, 1'inin ise uzman çavuş olduğu belirtildi. Açıklamada, "FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 23 Kasam 2018 tarihinde yapılan İzmir merkezli, Siirt, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve Diyarbakır illerinde yapılan operasyonlarda, halen aktif olarak görevlerine devam eden astsubaylar Y.K., B.S., G.T., B.S., M.Ç., F.Ş., ile emekli astsubay M.K.U., ihraç edilen astsubaylar E.A., M.C.K., uzman çavuş T.A. ile iki sivil şahıs E.A. ve S.Y. yakalanarak, gözaltına alınmış olup, operasyonlar kapsamında 7 askeri personeli yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

