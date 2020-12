Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa zararlı raporu yok

Adliye çıkışında Avukat Abdullah İlkkahraman, müvekkiline yasalara aykırı bir ceza verildiğini belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini söyledi. At etinin insan sağlığına zarar vermediğine ilişkin belgeleri mahkemeye sunduklarını belirten İlkkahraman, “Müvekkilimize ait lokantadan alınan etin, insan sağlığına zararlı olduğu yönünde bir rapor yok. Kaldı ki bu et müvekkilime başka biri tarafından satılmıştır ve faturası da mevcuttur" dedi.

'HUKUKEN VE VİCDANEN DOĞRU DEĞİL'

Müvekkilinin ne eti aldığını bilmediğini de sözlerine ekleyen Avukat İlkkahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Müvekkilim alacağı her eti laboratuvara götürüp öyle et alabilecek pozisyonda bir insan değildir. Nitekim eti aldığı yerle ilgili de gerekli işlemler yapılmıştır. Dolayısıyla, müvekkilime 186/1'den ceza verilemez. Yargıtay 20. Ceza Dairesi'nin bu konuda bu yıl verdiği bir karar vardır. Yargıtay diyor ki, 'At eti, eşek eti bulunan işletmeye TCK'nın 18/1 kapsamında işlem yapabilmeniz için laboratuvardan örnek almanız lazım.' Laboratuvarda alınan örnek de 'insan sağlığına zararlıdır' denirse ancak o şekilde ceza hükmü kurulabilir. Aksi hukuka ve kanuna aykırıdır. Böyle bir ortamda at eti ile ilgili verilen karar hukuken ve vicdanen doğru değildir."

DHA