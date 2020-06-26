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Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de müvekkili Osman E.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına süresinde itiraz etmeyen avukat Özgür Ç'ye, tutuksuz yargılandığı davada 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Müvekkiline verilen cezaya itiraz etmeyen avukata hapis cezası

2018 yılının Temmuz ayında meydana gelen oyda Osman E., 'resmî belgede sahtecilik' suçundan Kayseri 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce açılan davada kendisinin avukatlığını yapması için Özgür Ç. ile anlaştı. Yargılama sonucunda sanık Osman E.'ye, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 7 günlük itiraz süresi boyunca karara itiraz edilmediğini öğrenen sanık Osman E., avukatı Özgür Ç.'den şikayetçi oldu. Avukat hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında müşteki Osman E. ile tutuksuz yargılanan avukat Özgür Ç., hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Özgür Ç., "Vekilliğini üstlendiğim doğrudur. O dönem, şahsi işlerimden dolayı çıkan kararı istinaf etmeyi unuttum. Kasti bir durumum yoktur. Bu konuda herhangi bir menfaatim de söz konusu değildir" dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten Osman E. ise, "Davadan beraat etmek istiyordum, ceza aldım, şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Özgür Ç.'ye, 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi ve daha önceden bazı cezaları olması nedeniyle cezayı ertelemedi.

DHA

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