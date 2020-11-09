Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı

Yıldız hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında, tutukluluğunun 155'inci gününde çıktığı ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunması sorulan Müyesser Yıldız, "Huzurunuza gelmeme sebep olan, bir iddianame değil, bir intikamnamedir. O yüzden sözlerimin başında bu intikamnameye karşı herhangi bir savunma yapmayacağımı belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Tutukluluk halinin devamını talep eden savcının mütalaasına yönelik konuşan Yıldız, “Ben buraya kendimi kurtarmaya gelmedim. Hukukun namusunu kurtarmaya geldim. Bu iddianameyi hazırlayanlar, bu kumpası kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunmadığınız sürece kararınız benim için bir şey ifade etmiyor” diye konuştu.

Duruşmayı izleyen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan twitter'dan Yıldız'ın beyanlarını paylaştı:

Müyesser Yıldız'a bilgi sağladığı suçlamasıyla yargılanan astsubay Erdal Baran'ın ise tutukluluk halinin devamı yönünde karar çıktı. Baran ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç aldığını ve katılmadığı toplantıları katılmış gibi, yaşamadığı olayları da yaşamış gibi anlattığını söyledi. Baran, devlet memuru olduğunu dolayısıyla adresinin de belli olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.