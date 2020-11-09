Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı verildi

"Savcı Bey ifademi alırken, soruşturmanın sebebini sorduğumda, "İhbar mektubu." Dedi. "Kim?" diye sordum. "İsimsiz, imzasız." karşılığını verdi. İsimsiz, imzasız ihbarların dikkate alınmadığını hatırlattığımda ise, "Ama iddialar çok ciddiydi." dedi. Adı, sanı olan ihbarcı araştırılmamış, bilgisine başvurulmamış ve mektup da iki satırlık afaki iddialardan ibaret."

Erdal Baran ve Müyesser Yıldız'ın tutuklu, gazeteci İsmail Dükel'in ise tutuksuz yargılandığı davada sanıklar hakkında 6 yıl 3'er aydan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran'ın "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçuyla yargılandığı dava Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, gazeteci Müyesser Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Astsubay Erdal Baran'ın ise tutukluğunun devamına karar verdi.

"Aslında en başından beri olayın askeri casusluk olmadığını bal gibi biliyorlardı. Bildikleri için de böylesi ciddi bir iddianın soruşturması için gerekli asgari şartları dahi yerine getirme gereği duymadılar. Ama maksat hasıl oldu, bu ciddi suçlamayla tutuklandım" diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 40 yıllık gazeteciyim. Bunun 10 yılında devlette görev yaptım. Önümden çok gizli bilgi-belge geçti. Devletin güvenliğinin ne olduğunu ve ne olmadığını iyi bilirim. Devletin güvenliğini düne kadar Fethullah Gülen'in önünde el pençe divan duranlardan, İmralı'daki terörist başıyla görüşen ve görüşmek için sıraya girenlerden öğrenecek değilim."

"Çöle dönmüş koca bir ülkede bir vaha, bir serap gibi gazetecilik yapmaya çalışan bir avuç insan kaldı. Onlar da baskıyla, tehditle, hapisle yıldırılmak isteniyor. Bitirilmek istenen sadece bizler, basın özgürlüğü değil, doğrudan düşünce özgürlüğüdür."

Baran: Gizli belgelere ulaşacak bir makamda değilim

Tutukluğunun devamına karar verilen Astsubay Erdal Baran ise savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İkmal astsubayıyım, görevim gereği gizli bilgileri görmem mümkün değil. 10 yıldır bipolar tedavisi görüyorum, kullandığım ilaç şizofreni tedavisinde kullanılıyor. Görmediğim toplantılara gitmiş gibi, yapmadığım konuşmaları yapmış gibi davrandım. Olayları süsleyip püsleyip anlattım" dedi.