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MÜYORBİR'den 'müzik yayını yasağı' açıklaması: "Müjde" diyerek paylaştılar! "Mutlulukla belirtmek isteriz ki..."

23.06.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde getirilen, müzik yayınlarının gece yarısı sona ermesine ilişkin yasak tüm Türkiye'de kaldırıldı. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

MÜYORBİR'den 'müzik yayını yasağı' açıklaması: "Müjde" diyerek paylaştılar! "Mutlulukla belirtmek isteriz ki..."

Türkiye'nin gündeminde çokça konuşulan müzik yayını yasağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Antalya, İzmir ve Bodrum'da İl Hıfzısıhha kurullarının aldığı kararla yasak sona ermişti.

"MUTLULUKLA BELİRTMEK İSTİYORUZ"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yasağın tüm Türkiye'de sona erdiği kaydedildi. Açıklama şu şekilde:

"Müjde! Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz."

Öte yandan gazeteci Cüneyt Özdemir de kendi kaynaklarıyla konuştuğun belirterek yasağın Türkiye genelinde sona erdiğini ifade etmişti.

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Müzik yasağı

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