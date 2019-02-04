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Muz bahçesinden geçerken bastığı kablodan akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde zıpkınla balık avına giden Mevlüt Yıldırım (33) muz bahçesinin içinden geçerken elektrik kablosunun üzerine basıp, iki çocuğunun gözü önünde akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Muz bahçesinden geçerken bastığı kablodan akıma kapılıp öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde zıpkınla balık avına giden Mevlüt Yıldırım (33) muz bahçesinin içinden geçerken elektrik kablosunun üzerine basıp, iki çocuğunun gözü önünde akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Alanya'ya bağlı Sapadere Mahallesi'nde oturan Mevlüt Yıldırım, dün öğle saatlerinde iki çocuğunu da yanına alarak Kargıcak Mahallesi'ndeki sahile zıpkınla balık avlamaya gitti. Akşam saatlerinde eve dönmek için sahilden ayrılan Mevlüt Yıldırım, sahille aracını park ettiği yola bağlantılı olan muz bahçesinin içinden geçtiği sırada sulama sistemini çalıştıran motora giden elektrik kablosunun üzerine bastı. Bir anda akıma kapılan Mevlüt Yıldırım olduğu yere yığılıp kaldı. Yanındaki çocukları ise paniğe kapılarak hızla aracın yanına gitti.
Mevlüt Yıldırım'ı telefonla arayıp ulaşamayan eşi, yakınlarıyla birlikte olay yerine geldiğinde Yıldırım'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Mevlüt Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Mevlüt Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 3 çocuk babası Mevlüt Yıldırım'ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mevlüt Yıldırım Boğaz Değirmen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Muz bahçesinden geçerken bastığı kablodan akıma kapılıp öldü

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