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'MUZ GÜZELLERİ' SEÇİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde Muz Güzellik Yarışması düzenledi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde Muz Güzellik Yarışması düzenledi. 5'inci Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nda düzenlenen Muz Güzellik Yarışması'nda Ayça Kozak, İrem Bişan Çelik ve Esra Aydın ilk 3'e giren isimler oldu.Yarışmanın birincisi Ayça Kozak'a ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Türe verirken, 2'nci İrem Bişan Çelik de ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel'den aldı. Muz güzellerini tebrik eden Başkan Türe, fuarın güzel bir şekilde sürdüğünü belirterek, Güzellik yarışmasına doğal kıyafetler ve doğal bir halde yarışmaya katılan 18 kızımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik oldu dedi. 'Muz Güzeli Ayça Kozak' da yarışmaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un 2 buçuk yaşındaki kızı Ayşe Kuş da salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Görüntü Dökümü --------------------------- - Jüri üyelerinden genel görüntü - Yarışmacıların podyuma çıkışı - Danslarından genel ve detay görüntü - Yarışmacılar ile röportaj - Şehit Kızının ayakta alkışlanması - Ödül töreninden görüntüler - Dereceye girenler ile röportaj Haber-Kamera Mithat ÜNAANAMUR(Mersin), (DHA)

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