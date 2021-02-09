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  4. Muz kolileri içerisindeki 51 kilo esrarı Narkotik köpeği Cessi yakaladı

Muz kolileri içerisindeki 51 kilo esrarı Narkotik köpeği Cessi yakaladı

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Niğde’de muz kolileri içerisinde 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü Eminlik Otoyol Gişelerde durdurdu.

Niğde’de muz kolileri içerisinde 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü Eminlik Otoyol Gişelerde durdurdu. Narkotik Madde Arama Köpeği Cessi, otobüsün bagajında muz kolisine tepki verdi. Yapılan aramalarda 6 adet muz kolisinin üst kısmına uyuşturucu maddenin kokusunu önlemek adına balık konulduğu, balıkların altında ise 9 adet streç filmle silindir, dikdörtgen ve kare şekline getirilmiş paketler içerisinde plaka halinde 51 kilo 950 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili yapılan çalışmalarda, otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Ö.B. isimli şahsın ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgisi olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili S.O, M.Ş. V.Ö. ve yabancı uyruklu Ö.B gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden yabancı uyruklu Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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