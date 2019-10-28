Muz lifinden ipekli dokuma

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesindeki 6'ncı Tarım ve Gıda Fuarı'nda, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce muz lifi ve ipek karışımı iplerden yapılan çeşitli giyecek ve süs eşyaları sergilendi.

Anamur'da, bu yıl 6'ncı kez Tarım ve Gıda Fuarı düzenlendi. Fuarda, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından da stant açıldı. Standa kurdukları çulfalıkta (dokuma tezgahı) dokuyan Leyla Murabık, görev arkadaşı Hüseyin Ayhan ile birlikte muz lifi ve ipekten elde ettikleri iplerle farklı ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi. Murabık, "Muz lifi dokumasından giyecekler, çanta, şapka yapıyoruz. Bu Alanya Belediyesi'nin bir projesi. İpek ve muz lifi karışımı olarak gerçekleştiriyoruz. Anamur Belediyesi bizi fuarda misafir etti. Alanya'nın yöresel muzunu ve ipeğini tanıtmak için geldik" dedi.

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