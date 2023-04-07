Muz nerede yetişir, hangi bölgelerde yetişir? Muz hangi mevsimde, nasıl yetişir?

Kolay ulaşılabilir meyve olan muz, Güney Yarım Küre’de yer alan ülkelerde yetiştirilir. İklim koşulları uygun olmayan bölgelerde ise muz yetiştiriciliği donanımlı seralar ile sağlanır. Dünya üzerinde en çok muz üretiminin yapıldığı ülke ise Hindistan’dır. Muz, lif yapısı ve tatlılık oranı yüksek lezzetiyle dikkat çeker. Türkiye'de de bazı bölgelerde muz yetiştiriciliği yapılır. Sera çalışmaları sonucunda da muz üretim kapasitesi ülkemizde oldukça yüksek seviyededir.

Muz nerede yetişir?

Sıcak iklim meyvesi muz Ekvador, Meksika, Mısır ve Hindistan gibi Güney ülkelerinde yetiştirilir. Muz yetiştiriciliğinde bitkilerin düzenli periyotlarla bakımlarının yapılması gerekir. Muz meyvesi Türkiye’de ise Antalya ve Mersin illerinde yetiştirilir. Akdeniz iklimine sahip illerde sera çalışmalarıyla da üretim yapılır.

Sıcaklığın eksi değerlerde olduğu bölgelerde muz yetiştiriciliği yapmak mümkün değildir. Düşük hava sıcaklıklarına karşı dirençsizlik, bitkinin solmasına ve çürümesine neden olur. Humus bakımından zengin ve killi topraklar, muz yetiştirmek için uygun alanları oluşturur. Bunun yanı sıra geçirgen topraklar da muz bitkisi köklerinin kolayca tutunması ve büyümesi için gerekli özelliklere sahiptir.

Muz hangi mevsimde yetişir?

Muz meyvesi sıcaklık, ılımanlık ve nemlilik seviyesi yüksek mevsimlerde yetişir. Sonbahar döneminde yetiştirilmeye başlayan muz meyvesinin hasadı İlkbahar aylarında yapılır. Muzun hasat süresi yaklaşık 3-3.5 aydır. Toprağın pH değerinin 6-7 arasında olması ve ekim yapılacak arazinin Akdeniz iklim koşullarına sahip olması, muz yetiştiriciliği için uygundur. Türkiye de Anamur bölgesinde yetiştirilen muzların hasat dönemi ise Ekim ve Mart arasındadır. Sonbahar aylarında ekilen muzun hasadı ise tüm kış boyunca sürebilir. Farklı türlerinin bulunması ve sera çalışmaları da muz meyvesini yıl boyu bulmaya imkân verir.

Muz ağacı nasıl yetişir?

Muz ağacı yetiştirmek zahmetlidir ve düzenli bakım isteyen bir iştir. Uygun hava koşullarına sahip bölgelerde İlkbahar aylarında muz ağacı yetiştirmek mümkündür. Havanın mevsimsel sıcaklık ortalaması ve toprağın nem oranı, meyve üretimine ve kalitesine etki eder. Muz ağacının özellikleri ise şu şekilde sıralanır:

Muz ağaçları geçirgen özellikli topraklara daha kolay tutunur.

Gövdesi, toprağın alt bölümünde yer alan ağaç türüdür.

Geniş yapılı yelpaze şeklinde yaprakları bulunur.

Hasat döneminde yapraklar ve muz meyvesi budanabilir.

Meyveler ağaç üzerinde dizili haldedir.

Meyve renklerinin koyu yeşilden açık yeşile döndüğü dönemde hasat gerçekleşir.

Ağaç, kısa sürede uzamasıyla dikkat çeker.

Sürekli suya ve neme ihtiyaç duyar. Kuru topraklarda çürüyebilir.

Muz ağaçlarının kısa sürede olgunlaşması için ortam sıcaklığının en düşük 15° olması önemlidir.

Ağaçlar geniş yapraklı oldukları için aşırı rüzgâr yapısal zarar verebilir.

Muz hangi bölgede yetişir?

Muz meyvesinin ana vatanı Hindistan ve Güney Çin bölgeleri olarak sıralanır. Ayrıca Hindistan ile Avustralya arasında kalan adalar da muz meyvesinin anavatanı olarak sayılır. Tropikal ve Akdeniz iklim koşullarına sahip bölgelerde muz yetiştiriciliği yapmak mümkündür. İklim koşullarının uygun olmadığı bölgelerde ise; ışık, bağıl nem, sıcaklık ve hava bileşimi faktörlerinin ayarlandığı seralarda üretim yapılabilir.

Türkiye’de Akdeniz bölgesinde yetişen muz, dünya çapında Güney Yarım Küre’de yer alan ülkeler tarafından üretilir. Bölgenin sıcak ve nemli hava koşullarına sahip olmasının yanı sıra don olaylarının görülmemesi, muz üretimi için ideal alan olduğunun kanıtı olabilir. Ancak iklim koşullarının yanı sıra bölgenin toprak analiz sonuçlarının da muz yetiştiriciliğine uygun olması gerekir. Toprağın pH değeri ve besin değeri ise bitkinin büyümesi ve olgunlaşması üzerinde etkilidir.

