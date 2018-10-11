Muz serasında akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, işçi Ferudun Öncel (34) muz serasının üzerine naylon çekerken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Muz serasının üzerine naylon çeken işçilerden Ferudun Öncel, seranın üzerinden geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapıldı. Bir süre sonra akımdan kurtulan Öncel, seranın üzerine düştü. Durumu fark eden arkadaşları Ferudun Öncel'i bulunduğu yerden indirerek, vücudundaki akımın boşalması için toprağa gömdü.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı Öncel'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan ilk kontrolde, Ferudun Öncel'in bacağında ve kollarında açık yaralar belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Öncel, ileri tetkik ve tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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