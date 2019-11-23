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Muz üretimi arttı, düğünler artık 1 hafta sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA - MERSİN’de ilk etapta 5 dönüm ile başlanan muz ekiminde 8 bin dönüme ulaşıldı.

Muz üretimi arttı, düğünler artık 1 hafta sürüyor

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA - MERSİN’de ilk etapta 5 dönüm ile başlanan muz ekiminde 8 bin dönüme ulaşıldı. Kilosu 4 lira 50 kuruştan alınan muzlardan üreten çiftçi İsmail Gürses, "Muzdan kazancımız arttı, artık çocuklarını evlendirmek isteyenler bir hafta süren düğünler yapıyor" dedi.
Silifke'de, işçiliği ve gübre masrafı az olan muz üretimi her geçen yıl artarken, hasat edilen ürünler ise paketleme tesislerinde işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçenin ilk muz üreticilerinden İsmail Gürses, 5 yıl önce başladıkları muz macerasından güzel sonuç alındığını ve çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Seraların yanında yapılan işleme ve sarartma tesisleri ile Türkiye’nin her tarafına çok kaliteli muz yetiştirip gönderdiklerini belirten Gürses, "5 yıl önce 'Silifke’de muz olmaz' diyenler şimdi pişman. Şu anda biz 8 bin dönüm arazide muz üretiyoruz. Anamur’dan, Bozyazı’dan, Alanya’dan daha kaliteli, daha lezzetli, daha iri ve daha dayanıklı muz üretiyoruz. Biz Silifke’nin bakir toprağında kaliteli muzu ürettiğimizden dolayı şu anda her taraftan üretim yapmak için gelenler var. Çünkü kalite, tonaj, dayanıklılık ve lezzet yüksek. Bunlardan dolayı Türkiye’de şu anda Silifke muzu bir numara" dedi.
'KAZANÇLAR ARTTI, DÜĞÜNLER 1 HAFTA SÜRÜYOR'
Muz üretiminin 12 aya yayılması nedeniyle çilek ve domates üretiminin önüne geçtiğini ifade eden Gürses, "Şimdi her çiftçi devletin desteği ile muz seraları yapıyor. Artık domates azaldı. Çilek ve muz öne geçti. Çiftçilerimiz kazanç sağlıyor, toprakları bereketleniyor. Eskiden çocuğunu evlendirmek isteyenler düğünü 1 gün yapardı. Şimdi düğünler bir hafta sürer oldu. Şenlikli düğünler yapıyoruz. Şu anda hasattayız, 4 ile 4 lira 50 kuruş civarında, seranın önünden alınıyor. Bu çok ciddi bir para. Muz, limondan daha çok gelir getiriyor, çiftçimize daha çok kazanç sağlıyor. Tüm çiftçilerimiz elinden gelenin tamamını biriktirip, muz seraları yapıyor ve kazancına kazanç katıyor" diye konuştu.
'VERİM OLDUKÇA GÜZEL'
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da, ilçede son yıllarda çiftçilerin muz üretimine yöneldiğini kaydetti. Muz serası kurabilmek için çiftçilere Ziraat Bankasından düşük faizli 5 yıl ödemeli destek verildiğini vurgulayan Doygun, ilçenin toprak yapısı ve ikliminin muz üretimine de elverişli olduğunu söyledi.
Üretici Muhammet Çetinkaya da, "Silifke’de 170 dönümlük arazimde 12 ay muz üretebiliyoruz. Güzel bir satışımız var. Güzel bir potansiyel yakaladık. Verimler çok iyi, kalite çok iyi. Herkesin muz yetiştirmesini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

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Muz üretimi arttı, düğünler artık 1 hafta sürüyor

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