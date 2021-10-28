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Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

28.10.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden sokak röportajı sırasında bir kadının "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi üzerine Suriye uyruklu bazı kişiler sosyal medyadan muz yeme görüntüsü paylaştı. Polis ekipleri bu paylaşımın ardından 11 Suriye uyrukluyu gözaltına aldı. Firari 11 şüphelinin yakalanması için de operasyonlar sürdürülüyor. Yakalanan şüpheliler sınır dışı edilecek.

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Alınan bilgiye göre, ‘muz’ üzerinden sosyal medya platformlarından yapılan provokasyona ilişkin olarak harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, bir vatandaş tarafından verilen sokak röportajı sırasında kullanılan ifadeler üzerinden muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüpheli tespit edildi.

Dün ve bugün Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde yapılan operasyonların ilk etapta 7, operasyonun devamında ise 4 kişi yakalandı. Toplam 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüphelinin 26 Ekim’de Hollanda’ya gittiği belirlendi. Zanlıların 7’sinin ise İstanbul dışında olduğu kaydedildi. Yakalanan şüphelilerin ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçunda işlem gördükleri öğrenilirken, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

Polis, firari 11 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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