HABER

Muz yüklü gemide 32 kilo kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı, Ekvador'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemide muz yüklü konteynerde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Muz yüklü gemide 32 kilo kokain ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, Ekvador'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen gemide muz yüklü konteynerde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ekvador’dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen gemi, şüphe üzerine X-Ray kontrolüne yönlendirdi. Geminin arka tarafında yer alan frigo sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görüldü. Narkotik dedektör köpeğinin de aynı bölüme tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Gemideki muz boşaltılarak, şüpheli bölümler söküldü. Bu bölümde yapılan aramada koli bandı ile sarılı çok sayıda paket bulundu. Paketlerin içindeki toz maddenin kokain olduğu saptandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilogram 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 16 milyon 250 bin lira olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Muz yüklü gemide 32 kilo kokain ele geçirildiMuz yüklü gemide 32 kilo kokain ele geçirildi

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Nizip’te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklamaNizip’te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Duş almak için girdiği banyoda ölü bulunduDuş almak için girdiği banyoda ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.