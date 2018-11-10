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Muz yüklü gemide kokain bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:41 | Son Güncelleme

Muz yüklü gemide kokain bulundu

Gümrük muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü bir gemide 39 kilo 575 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Ekvator'da bulunan Puerto Bolivar Limanı'ndan Mersin Limanı serbest bölgeye gelen Barbados bayraklı gemi riskli olarak değerlendirildi.

Geminin uluslararası sulardaki hareketleri Gemi Takip Sistemi üzerinden online olarak izlendi. Gemi, limana geldikten yükü boşaltıldı ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı arama gerçekleştirildi.

Aramada, geminin mazgallarının altına zulalanmış 41 paket bulundu.

Paketlerden alınan numunenin analizinde söz konusu uyuşturucu maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 39 kilo 575 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 590 bin lira olduğu belirlendi.

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Gümrük Muhafaza ekipleri kokain ele geçirildi mersin limanı Ticaret Bakanlığı

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