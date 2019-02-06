HABER

Muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı bünyesinde narkotik madde kaçakçılığı ile mücadele amacıyla kurulan Narkotim, bu yıl büyük uyuşturucu yakalamalarına imza attı.

Muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde narkotik madde kaçakçılığı ile mücadele amacıyla kurulan Narkotim, bu yıl büyük uyuşturucu yakalamalarına imza attı. Mersin Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Ekvador’dan Mersin Limanı’na gelen 5 konteyner sistem tarafından kırmızı hatta yönlendirildi. Konteynerler detaylı inceleme yapılabilmesi için Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında konteynerlerin birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerler detaylı aramaya tabi tutulması amacıyla arama hangarına sevk edildi. Savcılıktan alınan arama kararı ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Detaylı fiziki araması yapılan konteynerde beyana uygun yasal yük olan muzların arasına gizlenmiş toplam 530 pakette yaklaşık 615 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin değerinin yaklaşık 184 milyon lira olduğu belirlendi.
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinde yapılan incelemede söz konusu konteynerin alıcısı olan firmanın iki ortağı tespit edildi. Daha önce herhangi bir ithalat ve ihracat işlemi olmayan firmanın ortakları savcılık talimatı ile gözaltına alındı.

Muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi

Muz yüklü konteynerda 615 kilo kokain ele geçirildi

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralıGüvenlikçiler işe giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli şahıs sağ bulunduOrmanlık alanda kaybolan zihinsel engelli şahıs sağ bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.