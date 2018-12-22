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Muz yüklü konteynerden kokain çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteynerde, 32 kilogram 605 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteynerde, 32 kilogram 605 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Ekvador'dan gemiyle Ambarlı Limanı'na gelen ve muz yüklü oldukları beyan edilen altı konteyner riskli olarak değerlendirilerek X-Ray'e sevk edildi. Konteynerlerden bir tanesinin arka tarafında yer alan soğutma sisteminin fan motorlarının olduğu bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı olarak arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince muzlar boşaltılarak yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin de X-Ray'de şüpheli yoğunluk tespit edilen bölüme tepki vermesi üzerine şüpheli bölümler söküldü. Yapılan arama neticesinde bu bölümlere gizlenmiş halde koli bantı ile sarılmış çok sayıda paket tespit edildi. Paketlerden bazıları açılarak yapılan analizde, paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 30 paket içerisinde bulunan 32 kilogram 605 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

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