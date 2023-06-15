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Muzaffer Güsar CRI Türk FM'in genel müdürü oldu

15.06.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo dünyasının önemli isimlerinden biri olan Muzaffer Güsar, nam-ı diğer Muzo, Critürk FM'de Genel Yayın Yönetmenliği görevine atandı.

Muzaffer Güsar CRI Türk FM'in genel müdürü oldu

Son 3 yıldır; Çin Ulusal Radyosu'nun Türkiye mecrası olan CRI Türk FM -89.4 frekansında, Siyasetçi ve ünlü isimleri ağırladığı “CRI Türk Özel” ve “Muzo ile Güne Başlarken” programlarını hazırlayıp sunan Muzaffer Güsar, radyonun genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi.

Yeni yayın döneminde birçok sürpriz projeye imza atacak olan Güsar, "Muzo’yu takip etmeye davam edin" dedi.

2016 yılında İstanbul merkezli olarak yayın hayatına başlayan CRI Türk FM, şu an itibari ile 60 bölgede 56 ilde dinleniyor. "İyi Müzik Doğru Haber" mottosuyla yola çıkan CRI Türk FM, Ulusal Radyo , Web Tv, Haber Portalı ve Sosyal Medya Ağları gibi birçok platformda aynı anda hizmet veriyor.

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