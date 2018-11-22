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Muzaffer öğretmen "kır çiçekleri"nden emekliliğinde kopamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otomobil galerisi sahibi Muzaffer Kalabalık, 35 yıl yaptığı öğretmenlikten emekli olmasına rağmen köy okulunda "evlatlarım" dediği öğrencileri için gönüllü eğitim neferliğini sürdürüyor - Kocatepe'nin eteklerindeki mezraya 13 öğrencisine ders verebilmek için her gün kendi imkanları ile giden Muzaffer öğretmen, aldığı parayı da yine çocuklara ve okulun park gibi ihtiyaçlarına harcıyor - Muzaffer Kalabalık: - "Benim paraya ihtiyacım yok. Emekli olduktan sonra öğrencilerimden koptuğum için kendimi boşlukta hissettim. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunarak 'öğretmenliğe dönmek istiyorum' dedim. Bana burayı önerdiler, seve seve kabul ettim"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar’da, 4 yıl önce emekli olup otomobil galerisi açan 59 yaşındaki Muzaffer Kalabalık, kimsenin gitmek istemediği Büyükkalecik beldesine bağlı Bahçederesi mezrasındaki ilkokulda 13 minik öğrenciye ışık olmaya devam ediyor.

Bingöllü Kalabalık, Elazığ, Erzurum, Bingöl ve Afyonkarahisar’da çeşitli okullarda 35 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra emekli oldu.

Emekliliğin ardından Afyonkarahisar'ın en işlek noktalarından birinde galeri açan Kalabalık, gönül verdiği öğretmenlikten ve "evlatlarım" dediği öğrencilerinden kopamadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 4 yıl önce başvurarak, bir yıl köyde gönüllü öğretmenlik yapan Kalabalık, 3 yıldır da Kocatepe'nin eteklerindeki ücra mezraların birinde sınıf öğretmenliğini sürdürüyor.

Muzaffer öğretmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

- "Özellikle kırsal kesimdeki okullarda görev üstlenmeye başladım"

Emekli olup mesleğe bir yıl ara verince okulu ve öğrencileri çok özlediğini anlatan Kalabalık, şöyle devam etti:

"Emekli olunca oto galeri açtım ama eğitim camiasından ayrılmanın sürekli eksikliğini hissettim. Bir yılın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek, yeniden görev verilmesini istedim. Kendi isteğimle özellikle kırsal kesimdeki okullarda görev üstlenmeye başladım. Üç yıldır da gönüllü olarak Büyükkalecik beldesinin mezrası olan Bahçederesi'ndeki ilkokulda görev yapıyorum. 30 kilometre mesafedeki okula her gün öğrencilerim için gelip gidiyorum. Öğrencilerimi ve okulumu seviyorum. Emekli olduktan sonra tekrar görev yapmaktan dolayı çok mutluyum."

Kalabalık, vatana ve millete faydalı yeni nesiller yetiştirmekten her zaman onur duyduğunu vurguladı.

Öğretmenliği sürdürürken iş yeri ile de ilgilenmeye çalıştığını ifade eden Kalabalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim paraya ihtiyacım yok. Emekli olduktan sonra öğrencilerimden koptuğum için kendimi boşlukta hissettim. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunarak 'öğretmenliğe dönmek istiyorum' dedim. Bana burayı önerdiler, seve seve kabul ettim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Öğrencilerimle ders yaparken büyük keyif alıyorum." diye konuştu.

- "Okulumuzda çok güzel çalışmalar yaptık"

Kalabalık, ders ücreti olarak aldığı parayı kendi yol masraflarının yanı sıra öğrencileri ve okulu için harcadığını aktardı.

Her görev yaptığı okula kalıcı eserler bırakmayı hedeflediğine işaret eden Kalabalık, şunları kaydetti:

"Köyde yaşayan vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde okulumuzda çok güzel çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Okulumuzda çocuklarımızın oyun sahası yoktu. Çeşitli kurumların da desteğiyle buraya güzel bir park yaptık. Yine, Afrin şehitleri adına okulumuzun çevresine 700 ağaçlık küçük bir orman kurduk."

Okulun öğrencilerinden Zeynep Altay da öğretmenlerinin kendileri için park ve oyun alanları kurduğunu dile getirerek, "Derslerimiz çok güzel ve zevkli geçiyor. Bize okuma yazmayı, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi öğretiyor. Yine bol bol kitap okuyoruz. Bütün sınıf arkadaşlarımızla öğretmenimizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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