Emekli olup mesleğe bir yıl ara verince okulu ve öğrencileri çok özlediğini anlatan Kalabalık, şöyle devam etti:

"Emekli olunca oto galeri açtım ama eğitim camiasından ayrılmanın sürekli eksikliğini hissettim. Bir yılın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek, yeniden görev verilmesini istedim. Kendi isteğimle özellikle kırsal kesimdeki okullarda görev üstlenmeye başladım. Üç yıldır da gönüllü olarak Büyükkalecik beldesinin mezrası olan Bahçederesi'ndeki ilkokulda görev yapıyorum. 30 kilometre mesafedeki okula her gün öğrencilerim için gelip gidiyorum. Öğrencilerimi ve okulumu seviyorum. Emekli olduktan sonra tekrar görev yapmaktan dolayı çok mutluyum."

Kalabalık, vatana ve millete faydalı yeni nesiller yetiştirmekten her zaman onur duyduğunu vurguladı.

Öğretmenliği sürdürürken iş yeri ile de ilgilenmeye çalıştığını ifade eden Kalabalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim paraya ihtiyacım yok. Emekli olduktan sonra öğrencilerimden koptuğum için kendimi boşlukta hissettim. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaatta bulunarak 'öğretmenliğe dönmek istiyorum' dedim. Bana burayı önerdiler, seve seve kabul ettim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Öğrencilerimle ders yaparken büyük keyif alıyorum." diye konuştu.